FIFA&UEFA TFF ile temasa geçti

Hakemlerin bahis skandalında, sürecin uluslararası boyutunun da önem taşıdığı belirtiliyor. Zorbay Küçük'ün bugüne dek çok sayıda UEFA organizasyonunda görev aldığı, bu nedenle hem UEFA hem de FIFA'nın TFF ile yakın temas halinde süreci izlediği öğrenildi. UEFA'nın da önümüzdeki günlerde kendi bünyesinde bir soruşturma başlatmayı planladığı öğrenildi.

FUTBOL DİSİPLİN TALİMATI NE DİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın bahis ile ilgili 57'nci maddesine göre, hakemlerin, futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynamaları yasak. Bu maddenin ikinci fıkrasına göre, bahis oynayan hakemler üç aydan bir yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti ile cezalandırılıyor.