Gençlerbirliği-Konyaspor CANLI | Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek bir mücadele bekliyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Hüseyin Eroğlu yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen kırmızı-siyahlılar, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Öte yandan, Recep Uçar önderliğinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Tümosan Konyaspor cephesinde hedef, deplasmanda kötü gidişe dur demek. Son 5 maçta yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.