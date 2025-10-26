CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gençlerbirliği-Konyaspor CANLI | Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Konyaspor CANLI | Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gençlerbirliği ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya gelecek. Hüseyin Eroğlu yönetiminde son 4 hafta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Ankara temsilcisi, etkili performansını sürdürmeyi amaçlıyor. Recep Uçar yönetiminde son 5 maçta sadece 1 galibiyet alan Konya ekibi ise zorlu deplasmanda kötü gidişe son vermek istiyor. Futbolseverler, "Gençlerbirliği-Konyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 09:09
Gençlerbirliği-Konyaspor CANLI | Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Gençlerbirliği-Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında futbolseverleri nefesleri kesecek bir mücadele bekliyor. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği, sahasında Tümosan Konyaspor'u ağırlayacak. Hüseyin Eroğlu yönetiminde son haftalarda çıkışa geçen kırmızı-siyahlılar, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak dikkat çekici bir performans sergiledi. Öte yandan, Recep Uçar önderliğinde inişli çıkışlı bir grafik çizen Tümosan Konyaspor cephesinde hedef, deplasmanda kötü gidişe dur demek. Son 5 maçta yalnızca 1 kez galibiyet sevinci yaşayan yeşil-beyazlılar, bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı 26 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Tümosan Konyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
