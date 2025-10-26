CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Antalyaspor-Başakşehir maçı izle: Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Başakşehir maçı izle: Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hesap.com Antalyaspor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya gelecek. Erol Bulut yönetiminde ilk galibiyetini almayı amaçlayan Akdeniz ekibi, 4 maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor. Nuri Şahin ile çıkış arayan İstanbul temsilcisi ise puanını 10'a çıkartıp, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler merakla, "Antalyaspor-Başakşehir maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2025 Pazar 08:59
Antalyaspor-Başakşehir maçı izle: Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında gözler, Antalya'da oynanacak mücadeleye çevrildi. Hesap.com Antalyaspor, sahasında RAMS Başakşehir'i ağırlayacak. Ligde son haftalarda istediği sonuçları alamayan Akdeniz ekibi, Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde çıkışa geçmek istiyor. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak kırmızı-beyazlılar, 4 maçlık galibiyet özlemine son vermenin peşinde. Konuk ekip RAMS Başakşehir cephesinde ise Nuri Şahin önderliğinde puanını 10'a yükseltip üst sıralara tırmanmanın planlarını yapıyor. Peki, Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmanın tüm ayrıntıları...

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı 26 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

ANTALYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanacak Hesap.com Antalyaspor-RAMS Başakşehir maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

