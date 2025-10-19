Kayserispor-Samsunspor MAÇI CANLI İZLE | Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Zecorner Kaysersipor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesi Markus Gisdol ile yollarını ayırıp, göreve Radomir Dalovic'i getiren sarı-kırmızılılar, ligdeki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor. 5 beraberlilke 17. sırada yer alan Kayseri ekibi, iç saha avantajını kullanmayı amaçlıyor. 13 puanla 7 sırada bulunan Samsunspor ise Thomas Reis yönetiminde kazanarak, üst sıralara çıkmanın hesaplarını yapıyor. Futbolseverler, "Kayserispor-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 09:58
Kayserispor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Zecorner Kayserispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde teknik direktör değişikliğine giden Kayseri ekibi, Markus Gisdol ile yollarını ayırarak takımın başına Radomir Dalovic'i getirdi. Bu sezon ligde henüz galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, iç sahadaki mücadelede ilk 3 puanlarını kazanmayı hedefliyor. Karşılarında ise Samsunspor var; 13 puanla 7. sırada yer alan Karadeniz ekibi, Thomas Reis yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor. Futbolseverler, özellikle "Kayserispor-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

Kayserispor-Samsunspor maçı

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 14.30'da başlayacak.

Kayserispor-Samsunspor maçı ne zaman

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kayserispor-Samsunspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kayserispor: Bilal, Ramazan, Arif, Denswill, Carole, Bennasser, Dorukhan, Mendes, Cardoso, Opoku, Tuci

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Ndiaye

Kayserispor-Samsunspor maçı muhtemel 11'leri

KAYSERİSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

SAMSUNSPOR MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

KAYSERİSPOR İLE SAMSUNSPOR ARASINDA 28.RANDEVU

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Kayserispor ile Samsunspor, tarihlerinde 28. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 6 karşılaşmayı sarı-kırmızılılar kazanırken, 14 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor-Samsunspor maçları

KAYSERİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kayserispor-Samsunspor maçı hakemi Ümit Öztürk oldu. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Hazar Erel yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Burak Demirkıran üstlenecek.

Kayserispor-Samsunspor maçı hakemi

ASpor CANLI YAYIN

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
