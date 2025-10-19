CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Burak Yılmaz yönetiminde yükselişe geçen ev sahibi takım, taraftarı önünde puanını 17'ye çıkartmayı amaçlıyor. Emre Belözoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra Erol Bulut'u göreve getiren Antalyaspor ise üst üste gelen puan kayıplarının ardından kötü gidişe son vermek isityor. Futbolseverler, "Gaziantep FK-Antalyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | CANLI İZLE

Gaziantep FK-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u konuk edecek. Son haftalarda Burak Yılmaz yönetiminde çıkışa geçen Gaziantep temsilcisi, taraftarının desteğiyle galibiyet serisini sürdürmek ve puanını 17'ye yükseltmek istiyor. Konuk ekip Antalyaspor ise teknik direktör değişikliğinin ardından yeni bir döneme adım attı. Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar, takımın başına Erol Bulut'u getirdi. Akdeniz ekibi, son haftalarda yaşanan puan kayıplarını telafi ederek moral bulmanın peşinde. Peki, Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı 19 Ekim Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

