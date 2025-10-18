CANLI SKOR ANA SAYFA
Konyaspor - Kocaelispor maçı detayları | Konyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Kocaelispor maçı detayları | Konyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor, Kocaelispor'u ağırlıyor. 11 puanla 8. sırada bulunan Recep Uçar'ın öğrencileri, milli aranın ardından oynanacak ilk maçta galibiyet alarak zirve yarışına dahil olmayı hedefliyor. 5 puanla 15. sıradaki Kocaelispor ise düşme hattından uzaklaşarak yeni bir galibiyet serisi hedefliyor. Peki Konyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ekim 2025 Cumartesi 10:56
Konyaspor - Kocaelispor maçı detayları | Konyaspor - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Konyaspor - Kocaelispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Konyaspor, milli aranın ardından oynanacak ilk maçta Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Kocaelispor'u konuk edecek. Milli ara öncesinde konuk olduğu Kasımpaşa ile puanları paylaşmak zorunda kalan ev sahibi, tek gollü beraberliğin ardından galibiyet için sahaya çıkacak. Ligde istediği performansı henüz sergileyemeyerek 8 maçta 5 puan toplayan Selçuk İnan'ın ekibi ise ara öncesi Eyüpspor'u yenmesinin ardından galibiyet serisinin ikinci adımı için sahaya çıkacak. İşte Konyaspor - Kocaelispor maçı detayları...

KONYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Konyaspor - Kocaelispor maçı 18 Ekim Cumartesi günü saat 14.30'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak.

KONYASPOR - KOCAELİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Konyaspor: Ertas; Yazgili, Jevtovic, Demirbag; Andzouana, Bardhi, Ibrahimoglu, Guilherme; Ndao, Muleka; Nayir

Kocaelispor: Jovanovic; Dijksteel, Balogh, Smolcic, Cinan; Linetty, Keita; Rivas, Bingol, Keles; Petkovic

LİGDE 5. RANDEVU

Ligde yeşil-beyazlılar 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 11 puanla 8. sırada yer alıyor. Kocaelispor ise 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle aldığı 5 puanla 15. sırada bulunuyor. Konyaspor ile Kocaelispor, bu maçla beraber Süper Lig tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Aralarında daha önce oynanan 4 maçta Konyaspor 1 kez sahadan galip ayrılırken, Kocaelispor ise 2 defa rakibini mağlup etti. 1 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 3 kez gol sevinci yaşarken, Kocaelispor 9 defa rakip fileleri havalandırdı. İki takım arasında 16 sezon önce ligde oynanan son müsabaka, ev sahibi Konyaspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
