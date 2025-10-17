CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Bu sezon çok zor

Bu sezon çok zor

Samsun'da Teknik Direktör Reis, başarı için zaman istedi: "Yeni transferlerle geçen seneki performansı bekliyorlar. Bu kesinlikle kolay değil çünkü mucizevi bir sezonu geride bıraktık."

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bu sezon çok zor

Trendyol Süper Lig'de 9 günde Kayserispor maçıyla başlayacak olan periyotta zorlu 3 karşılaşmaya çıkacak Samsunspor, Kayserispor sonrasında Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk edecek, ardından ligde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Teknik direktör Thomas Reis, ligde 1 kez yenildiklerine dikkat çekerek, "Yeni transferlerle geçen seneki performansı bekliyorlar. Bu kesinlikle kolay değil çünkü mucizevi bir sezonu geride bıraktık" dedi. Türkiye tecrübesiyle ilgili de konuşan Alman teknik adam, "Tecrübe ettiğim farklı şeyler oldu. Cuma Namazı gibi, futbolcular için çok önemli bir namaz. Ramazan ayı da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.

