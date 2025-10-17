Bu sezon çok zor

Trendyol Süper Lig'de 9 günde Kayserispor maçıyla başlayacak olan periyotta zorlu 3 karşılaşmaya çıkacak Samsunspor, Kayserispor sonrasında Konferans Ligi'nde Dinamo Kiev'i konuk edecek, ardından ligde Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Teknik direktör Thomas Reis, ligde 1 kez yenildiklerine dikkat çekerek, "Yeni transferlerle geçen seneki performansı bekliyorlar. Bu kesinlikle kolay değil çünkü mucizevi bir sezonu geride bıraktık" dedi. Türkiye tecrübesiyle ilgili de konuşan Alman teknik adam, "Tecrübe ettiğim farklı şeyler oldu. Cuma Namazı gibi, futbolcular için çok önemli bir namaz. Ramazan ayı da aynı şekilde" ifadelerini kullandı.