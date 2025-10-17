Avrupa aşkına

Süper Lig'de namağlup 3. sıradaki Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, Alanya deplasmanı öncesinde iddialı konuştu. Bulgar teknik adam, Avrupa kupalarına katılma şansını elde edebileceklerine inandığını söyledi. Büyük hedeflerle sezona başladıklarını ifade eden Stoilov, çok gol kaçırdıklarının altını çizerek, "Takımda bazı pozisyonlarda, özellikle hücum hattında rekabeti artırmalıyız. Bunun için yeni yıla kadar toplayabileceğimiz maksimum puanı almalı ve orada takıma gerekli dokunuşları yapmalıyız" dedi.

HEP BİRLİKTE HAYALİMİZE

Avrupa'da oynamak istediklerini belirten 58 yaşındaki başarılı teknik adam, bunun için çok sıkı çalıştıklarını vurguladı. Tecrübeli çalıştırıcı, "Muhteşem stadımızda ve taraftarlarımızla hep beraber kurduğumuz bu hayale ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Çok sıkı çalışıyoruz. Bu hayalimizin ardından hep beraber gitmeliyiz. Böyle sıkı bir şekilde çalışırsak, genç, dinamik, istekli takımımızla ve muhteşem taraftarımızla Avrupa'ya gidebileceğimize inanıyorum" diye konuştu.

GALATASARAY'DAN ÇEKİNMİYORUZ

Göztepe Teknik Direktörü Stoilov, Alanya sonrasında yine deplasmandaki G.Saray maçı için umut dağıttı. Bulgar hoca, "Kesinlikle kimseden çekincemiz yok. Tek hedefimiz her maçta arzuladığımız futbolu en yüksek seviyede oynamak" dedi.

DEFANSTA İYİYİZ

Stanimir Stoilov, Süper Lig'de ilk 8 haftada hak ettikleri puanları ve sonuçları aldıklarını söyledi. Bulgar teknik adam, takımda çok fazla geliştirilmesi gereken nokta olduğunu, ancak savunmada geçen seneye göre daha kompakt olduklarını ve yedikleri 2 golle çok iyi işler yaptıklarını kaydetti.

GÖZTEPE TANINIYOR

Stoilov, Bulgaristan'da Göztepe'nin çok iyi tanındığını da dile getirdi. Bulgar teknik direktör, "Çünkü beni takip ediyorlar. Bu Göztepe ve kulüp adına güzel bir nokta. Ama şu an üzüldüğüm tek nokta milli maçla ilgili olan sonuç. Çünkü 6-1 gerçekten bizim adımıza çok üzücü bir sonuç" dedi.