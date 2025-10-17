Antalya'ya hazırız

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen Gaziantep FK, Antalyaspor'u ağırlayacak. Çok formda olduklarını belirten teknik direktör Burak Yılmaz, "Oyuncularım özgüvenlerini yakaladılar. Hangi oyuncudan ne katkı alabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Antalyaspor maçını bekliyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Oyuncularımızın alkışlanmasını, dolu tribünler önünde oynamasını istiyoruz" dedi. Yılmaz, "Burak Yılmaz'ın takımı nasıl olmalı?" sorusuna da "En az %51 topa sahip olmalı, önde agresif baskı yapmalı, oyuncularım değil topu koşturmalı" yanıtını verdi.