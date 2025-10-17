CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Antalya'ya hazırız

Antalya'ya hazırız

6 maçtır namağlup G.Antep’te Burak Yılmaz, evlerinde oynayacakları Antalya maçına hazır olduklarını vurguladı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Antalya'ya hazırız

Burak Yılmaz'la çıkışa geçen Gaziantep FK, Antalyaspor'u ağırlayacak. Çok formda olduklarını belirten teknik direktör Burak Yılmaz, "Oyuncularım özgüvenlerini yakaladılar. Hangi oyuncudan ne katkı alabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Antalyaspor maçını bekliyoruz. Çok güzel bir aile ortamımız var. Oyuncularımızın alkışlanmasını, dolu tribünler önünde oynamasını istiyoruz" dedi. Yılmaz, "Burak Yılmaz'ın takımı nasıl olmalı?" sorusuna da "En az %51 topa sahip olmalı, önde agresif baskı yapmalı, oyuncularım değil topu koşturmalı" yanıtını verdi.

Yunus Akgün'e İtalya'dan talip var!
Aslan'dan Afrika çıkarması!
DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe'de 4 isimle daha yollar ayrıldı! Sadettin Saran kararını verdi...
Bakan Yerlikaya açıkladı: 6 ülkeden 15 suçlu Türkiye'ye getirildi!
F.Bahçe'de Portekiz kampı çelişkisi!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
UÇK'dan Kayserispor lehine karar! UÇK'dan Kayserispor lehine karar! 00:24
ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET ÇBK Mersin 69-70 Basket Landes | MAÇ SONUCU - ÖZET 00:12
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:04
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Daha Eski
La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! La Liga’dan Arda Güler paylaşımı! 00:04
Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış Katar'ın takım kaptanından Gazze için örnek davranış 00:01
F.Bahçe 2. yarıda coştu! F.Bahçe 2. yarıda coştu! 23:46
F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak F.Bahçe'den tarihe geçecek transfer! Bir ilke imza atacak 23:46
Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! Sezon sonu sözleşmesi bitecek 10 Türk futbolcu! 23:46
Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... Samandıra'da yeni dönem! Mert Hakan ve Tedesco... 23:46