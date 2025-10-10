CANLI SKOR ANA SAYFA
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Seferberlik ilan ediyorum, hedef en az 27 bin taraftar, bilet fiyatları 27 TL!

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Seferberlik ilan ediyorum, hedef en az 27 bin taraftar, bilet fiyatları 27 TL!

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, ligde son haftalardaki performanslarını sürdürmek istediklerini belirterek sıradaki hedeflerinin Antalyaspor maçı olduğunu söyledi. Yılmaz, desteğe çok ihtiyaç duydukları bu süreçte en az 27 bin taraftar hedefiyle seferberlik ilan ettiklerini ve bilet fiyatlarını ise 27 TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 15:31
Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz: Seferberlik ilan ediyorum, hedef en az 27 bin taraftar, bilet fiyatları 27 TL!

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, kulüp internet sitesine açıklamalarda bulundu. Ligde geride kalan 8 haftada gösterdikleri performanstan gurur duyduklarını belirten Yılmaz, bundan sonraki süreçte taraftara büyük görevler düştüğünü belirtti.

"ŞEHRİMİZİN ADINI EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Fatih Karagümrük karşısındaki performans ve galibiyetin kendilerini çok mutlu ettiğini ifade eden Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Liglere verilen ara öncesi oynadığımız Karagümrük maçının öneminin farkındaydık. Son haftalardaki iyi futbol ve iyi skorların anlam kazanması adına hata yapmamalıydık. Ve gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyet almayı başardık. Futbolcularımız, Burak Hocamız, teknik heyetimiz hepsi elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bunun sonucunda da şehrimizi mutlu etmenin gururunu yaşıyoruz. Sorumluluğumuz büyük, Gaziantep şehrini en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

"SEFERBERLİK İLAN EDİYORUM"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk edecekleri Antalyaspor maçı öncesi seferberlik ilan ettiklerini de belirten Memik Yılmaz, "Ligde geride kalan 8 maçtan alnının akıyla çıkmış bir takım oluşturduk. Bundan sonra en az bizler kadar şehrimize de görev düşüyor. Yukarılarda sürekli olarak kalabilmemiz için şehrimizin desteğini yanımızda hissetmemiz gerekiyor. Antalyaspor maçı öncesi tüm şehir birlik olmalıyız ve en az 27 bin taraftar sloganımızla çalışmalarımızı yapacağız. Bilet fiyatlarını da taraftarlarımıza jest yaparak 27 TL yapma kararı aldık. Aradaki farkı yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. Bu karşılaşmada da tribünlerimiz tıklım tıklım dolmalı ve Gaziantep şehrini futbolda özlediği günleri yaşatmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"ŞEHRİMİZİN DESTEĞİ ÇOK KIYMETLİ"

Gaziantep şehrindeki her bireyin kırmızı-siyahlı renklere sahip çıkması gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan bir şehre sahibiz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin hanımefendi ve Valimiz Kemal Çeber olmak üzere şehrimizin tüm protokolü bizlere büyük güç oluyor. Onların desteğini yanımızda hissetmek, sorumluluğumuzu daha da arttırıyor. Onlara da bir kez daha sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum, iyi ki varlar. Ancak şehrin sahip çıkması sadece belirli isimler üzerinden de olmamalı. Tüm taraftarlarımız gerek manevi, gerekse de maddi olarak kulübümüze destek olmalı. Bu destek inanın bizler ve futbolcularımız için çok kıymetli. Ben ve tüm yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla birlikte fedakarlıklar yapmaya devam edeceğiz. Sonunda inşallah kazanan Gaziantep şehri olacaktır" şeklinde konuştu.

"MOBİL ARAÇLARIMIZ TÜM ŞEHRİ GEZECEK, ÖĞRENCİLERE KARTLAR ÜCRETSİZ"

Antalyaspor maçında tribünlerin dolması adına üstüne düşen tüm sorumlulukları yerine getireceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Bu karşılaşmanın bizim için önemi çok büyük. Taraftarlarımızın tribünleri doldurduğunda bu takımın neler başarabileceğinin sınırı yoktur. Bu doğrultuda 2 tane mobil aracımızla birlikte şehrimizin tüm noktalarında bilet satışı gerçekleştireceğiz. Ayrıca BiletiniAl kartını almak isteyen taraftarlarımızda bu dijital kartlarını mobil araçlar üzerinden gerçekleştirebilecek. Öğrencilerimize de bir jest yaparak onların kart paralarını, yine yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla karşılayacağız. İlk adımı taraftarımıza karşı bizler atıyoruz, şimdi sıra Gaziantep şehrinde olacak. O stadyumda en az 27 bin taraftarımızla birlikte, Gaziantep'in gücünü göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

