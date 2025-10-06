Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi! Favori takım…
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın ardından şampiyonluk oranları yeniden şekillendi. Galatasaray ilk puan kaybını yaşarken Fenerbahçe ve Beşiktaş da galibiyete uzanamadı. İşte güncellenen oranlar ve zirve yarışındaki son tablo…
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın tamamlanmasıyla birlikte şampiyonluk oranları güncellendi. Haftanın en dikkat çeken sonuçları arasında Galatasaray-Beşiktaş derbisinde alınan 1-1'lik beraberlik, Fenerbahçe'nin Samsun deplasmanında golsüz eşitlikle yetinmesi ve Trabzonspor'un Kayserispor'u 4-0 mağlup etmesi yer aldı.
GALATASARAY İLK KEZ PUAN KAYBETTİ
Son üç sezonun şampiyonu Galatasaray, yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Ligde üst üste 7 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, 8. haftada sahasında Beşiktaş karşısında 1-1 berabere kalarak ilk kez puan kaybetti. Bu sonuçla Okan Buruk'un ekibi 22 puana yükselirken liderliğini sürdürdü.
FENERBAHÇE SAMSUN'A TAKILDI
Yeni teknik direktörü Domenico Tedesco yönetiminde sezona iddialı giren Fenerbahçe, 8 haftada 4 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor deplasmanında golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı. Göztepe, Alanyaspor, Kasımpaşa ve Samsunspor maçlarında puan kaybeden Kanarya, topladığı 16 puanla Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Avrupa mesaisi nedeniyle iki maçı ertelenen Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 7 karşılaşmaya çıktı. Eyüpspor, Başakşehir, Kayserispor ve Kocaelispor'u mağlup eden siyah-beyazlılar; Alanyaspor ve Göztepe karşısında mağlup oldu. Galatasaray derbisinde ise sahadan 1 puanla ayrılan Kartal, 1 maçı eksik şekilde zirvenin 9 puan gerisinde bulunuyor.
TRABZONSPOR ÇIKIŞTA
Bordo-mavili ekip, bu sezon ligde oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek çıkışını sürdürdü ve puanını 17'ye yükseltti.