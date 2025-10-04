Beşiktaş, Galatasaray'ı en son ne zaman yendi? Derbi istatistikleri!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde, sahadan çok istatistikler konuşuluyor. Özellikle ev sahibi Galatasaray'ın, maçın oynanacağı RAMS Park'ta (eski adıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi) Beşiktaş'a karşı kurduğu tarihi dominasyon dikkat çekiyor. Birçok kişi, Galatasaray-Beşiktaş maçlarının istatistiklerini araştırıyor.

DERBİ ÖNCESİ TARİHSEL ÜSTÜNLÜK: GALATASARAY'IN "SEYRANTEPE KALESİ"

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak dev derbi öncesi, istatistikler ev sahibi Galatasaray'ın tarihi dominasyonunu gözler önüne seriyor. RAMS Park (eski adıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi) adeta sarı-kırmızılılar için bir kale niteliğinde.

BEŞİKTAŞ'IN DEPLASMAN HASRETİ

Siyah-beyazlılar, ligde Galatasaray deplasmanlarında uzun süredir galibiyete hasret:

Son Galibiyet Çok Uzakta: Beşiktaş, Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-17 sezonunun 22. haftasında 1-0'lık skorla aldı.

Kötü Seri: O tarihten bu yana oynanan son 8 dış saha derbisinde Beşiktaş, sahadan 3 puanla ayrılamadı; bu süreçte 7 mağlubiyet ve yalnızca 1 beraberlik elde etti.

Galatasaray'ın Kırılmaz Kalesi

Galatasaray'ın, mevcut stadı olan Seyrantepe'deki Beşiktaş karnesi ise rakip için caydırıcı bir tablo çiziyor:

Toplam 16 Maçta İki Yenilgi: Sarı-kırmızılılar, yeni stadyumlarında Beşiktaş'a karşı oynadığı 16 lig maçında sadece 2 kez yenilgi yüzü gördü.

Gol Yağmuru: Galatasaray, Seyrantepe'de oynanan 15 lig maçında rakip filelere toplam 25 gol gönderirken, Beşiktaş bu gollere yalnızca 12 golle karşılık verebildi.

Bölgelerinde Gol Var: İki ezeli rakibin Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynadığı 15 müsabakanın sadece 1'inde gol sesi çıkmadı, bu da izleyicileri yüksek skorlu ve tempolu maçların beklediğini gösteriyor.

Siyah-beyazlılar, derbiyi de kazanarak rakibiyle arasındaki puan farkını eritmek istiyor.

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ:

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, İlkay (Sane), Lemina, Barış Alper, Yunus, Osimhen (Icardi)