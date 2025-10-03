CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanlı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanlı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Süper Lig’in 8. haftasında lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Sergen Yalçın yönetiminde çıkış yakalayan Beşiktaş, deplasmanda galip gelerek lige ivme kazandırmayı hedefliyor. Ev sahibi Galatasaray ise ezeli rakibini mağlup ederek puan farkını açmak istiyor. Peki Galatasaray – Beşiktaş derbisi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 15:25 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 15:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanlı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 8. hafta derbisi Galatasaray – Beşiktaş arasında nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılarak lige hareket kazandırmak istiyor. Galatasaray ise ezeli rakibini yenerek farkı açmayı hedefliyor. Peki, bu heyecan dolu derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve şifreli olacak.

GALATASARAY, SAHASINDA 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.

    Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 359. kez karşı karşıya gelecek.

    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

    Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.

    Kahn'dan flaş Sane sözleri! "G.Saray'da yedek kalırsa..."
    Fransız basını F.Bahçeli yıldıza dikkat çekti!
    DİĞER
    'Aşk ve Gözyaşı'nda Selim Meyra'dan boşanmayacağını söyler!
    MİT'ten İsrail casusuna operasyon: MOSSAD'a çalışan "dedektif" Serkan Çiçek ve bağlantılı olduğu avukat yakalandı
    A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı!
    F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü
    SON DAKİKA
    Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
    5
    Fotomaç Keşfet
    Son Dakika
    Abraham'da son durum ne? Abraham'da son durum ne? 15:14
    GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER | Galatasaray-Beşiktaş kadrosunda kimler var? 15:10
    Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! Trabzonspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi! 14:45
    Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı Beşiktaş derbi hazırlıklarını tamamladı 14:41
    Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı Fenerbahçe Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı 14:37
    Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? Hoffenheim - Köln maçı hangi kanalda? 14:19
    Daha Eski
    Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? Paris FC - Lorient maçı hangi kanalda? 14:14
    Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! Dursun Özbek: Şampiyonlar Ligi'nde taraftarı mutlu etmek istiyoruz! 14:13
    Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? Hellas Verona - Sassuolo maçı hangi kanalda? 14:10
    PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza PFDK'dan Arda Kardeşler'e ceza 14:06
    A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! A Milli Takım'ımızın aday kadrosu açıklandı! 13:54
    Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? Osasuna - Getafe maçı hangi kanalda? 13:48