Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Derbi heyecanlı! Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig 8. hafta derbisi Galatasaray – Beşiktaş arasında nefes kesecek bir mücadeleye sahne olacak. Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde sahadan galibiyetle ayrılarak lige hareket kazandırmak istiyor. Galatasaray ise ezeli rakibini yenerek farkı açmayı hedefliyor. Peki, bu heyecan dolu derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ekranlara gelecek? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray – Beşiktaş derbisi 4 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak ve şifreli olacak.

GALATASARAY, SAHASINDA 8 MAÇTIR BEŞİKTAŞ'A KAYBETMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahada Beşiktaş ile yaptığı son 8 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Galatasaray, taraftarı önündeki son 8 derbide 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Sarı-kırmızılılar, son 5 iç saha maçında Beşiktaş'ı mağlup etmeyi başardı.

"Cimbom" rakibiyle sahasında yaptığı son 8 maçta 15 gol atıp, 5 gol yedi.

Sarı-kırmızılı ekip Beşiktaş'a karşı iç sahadaki en son yenilgisini 2016-2017 sezonunda Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 yenilerek yaşamıştı.

Galatasaray ve Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 359. kez karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM OLACAK?

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisini hakem Yasin Kol yönetecek.