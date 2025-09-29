CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Futbolseverler maçın yayın saati, kanalı, muhtemel 11’leri ve canlı izleme seçeneklerini merak ediyor. Bu derbi, her iki takım için prestij ve puan açısından büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray-Beşiktaş maçının tüm detayları ve yayın bilgileri!

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2025 Pazar 11:12 Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 Pazartesi 11:03
Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak?

Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Galatasaray Beşiktaş derbisinin detayları merak ediliyor. Futbolseverler, Galatasaray-Beşiktaş derbisi ne zaman? sorusunun cevabını araştırıyor. Taraftarlar ayrıca "Maçı hangi kanalda canlı izleyebilirim?" ve "Muhtemel 11'ler nasıl olacak?" sorularını araştırıyor. Bu yazımızda, derbi öncesi tüm detaylar, yayın bilgileri ve maç analizleri yer alıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş derbisi ne zaman oynanacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 8. haftasında gerçekleşecek Galatasaray-Beşiktaş derbisi, 4 Ekim 2025 saat 20:00'de oynanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Maçın yayın saati ve kanalıyla ilgili bilgiler henüz açıklanmadı. Ancak, geçmiş yıllarda bu derbi maçları genellikle beIN SPORTS kanalında yayınlandı.

ASpor CANLI YAYIN

