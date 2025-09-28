Rizespor-Kasımpaşa maçı izle | Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Oynadığı 6 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan İstanbul temsilcisi ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Rizespor-Kasımpaşa maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Rizespor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Kasımpaşa, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

