Rizespor-Kasımpaşa maçı izle | Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Rizespor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Kasımpaşa, ligde oynadığı 6 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı 28 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

RİZESPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.