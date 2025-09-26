Hedef 4'te 4

Trendyol Süper Lig'de yarın Eyüpspor'a konuk olacak Göztepe, önündeki 4 maçın 3'ünü deplasmanlarda oynayacak. Eyüp karşılaşmasının ardından İzmir'de Başakşehir'i ağırlayacak Göz-Göz, önce Alanyaspor'a sonrasında da şampiyonluğun en güçlü adayı lider Galatasaray'a konuk olacak. Geçtiğimiz sezon deplasmanlarda kötü sonuçlar alıp bu sezon ise rüzgarı tersine çeviren sarı-kırmızılılar, şu ana kadar rakip sahalarda 7 puan toplamayı başardı. Stanimir Stoilov'un öğrencileri, yarın Eyüpspor mücadelesiyle başlayan zorlu seride 4'te 4 yapıp Avrupa kupaları hedefine emin adımlarla ilerlemenin planlarını yapıyor.