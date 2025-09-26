Gaziantep'i çözeceğiz

Süper Lig'de yarın G.Antep FK'ye konuk olacak Samsunspor'da teknik direktör Reis, çok zorlu bir maça çıkacaklarını söyledi. Alman teknik adam, "Sonuç olarak onlar da lige gayet iyi bir başlangıç yaparak başladılar. Güçlü bir oyun tarzına sahipler. Sahanın her tarafında bire bir oynamaya çalışan rakibe karşı oynayacağız. Bizim de elbette ki buna göre çözümlerimiz olacaktır. Çünkü ona göre antrenmanlarımızı yaptık. Mutlaka zor bir maç olacaktır diye düşünüyorum. Biz de son oynamış olduğumuz K.Gümrük maçında çok iyi bir performans gösterdik. Özellikle maçın ikinci yarısında oyuncuların inanılmaz bir özveriyle güzel bir performans gösterdiler. Bu karşılaşmada nasıl bir performans göstereceğimize bakacağız" diye konuştu.