CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig AVAR 2 devrede

AVAR 2 devrede

MHK, geçen sezon 1. Lig'de başarıyla gerçekleştirilen AVAR 2 uygulamasının Süper Lig maçlarında yeniden başlatılmasına karar verdi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2025 Cuma 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
AVAR 2 devrede

MHK, geçen sezon 1. Lig'de başarıyla gerçekleştirilen AVAR 2 uygulamasının Süper Lig maçlarında yeniden başlatılmasına karar verdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada özetle, "Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.

REKLAM - Aşk ve Gözyaşı
G.Saray'ın ocak bombası ortaya çıktı!
DİĞER
Caner Erkin'den Burak Altıparmak'a tokat! 1.Lig'de olay yaratan hareket...
Son dakika! Türkiye ve ABD arasında nükleer alanda imzalar atıldı! Bakan Bayraktar detayları ilk kez A Haber'e açıkladı
F.Bahçe'de Aykut Kocaman sesleri!
G.Saray Barış Alper ile anlaştı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Barcelona geriden gelerek kazandı! Barcelona geriden gelerek kazandı! 00:28
Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar Avrupa Ligi'nde ilk hafta sona erdi! İşte toplu sonuçlar 00:22
Stuttgart galibiyetle başladı! Stuttgart galibiyetle başladı! 00:16
Futbol dünyasını sarsan acı kayıp Futbol dünyasını sarsan acı kayıp 00:12
Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! Sivasspor'dan Filistin'e bilet geliri bağışı! 22:45
Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! Emin Müftüoğlu'ndan tarihi başarı! 22:42
Daha Eski
Amed evinde güldü! Amed evinde güldü! 22:22
Pendik Sakarya'yı farklı geçti! Pendik Sakarya'yı farklı geçti! 22:19
Lille kazandı Giroud tarihe geçti! Lille kazandı Giroud tarihe geçti! 22:15
G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı G.Saray yeni sezon formalarını tanıttı 22:12
Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! Caner Erkin takım arkadaşına tokat attı! 21:47
Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! Álvarez CONCACAF yılın oyuncusu adayı! 21:36