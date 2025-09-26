AVAR 2 devrede

MHK, geçen sezon 1. Lig'de başarıyla gerçekleştirilen AVAR 2 uygulamasının Süper Lig maçlarında yeniden başlatılmasına karar verdi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada özetle, "Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir" denildi.