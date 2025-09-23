CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor'un sahasında Göztepe ile oynayacağı mücadeleyi iki takım taraftarları ücretsiz izleyebilecek.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 17:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig'in 7. haftasındaki ikas Eyüpspor-Göztepe maçı taraftarlara ücretsiz olacak

Eyüpspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Tüm biletler yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak temin edilmiştir ve taraftarlarımız Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak alabilecektir. Ayrıca misafir tribünündeki biletler de yönetim kurulumuz tarafından satın alınarak Göztepe taraftarlarına sunulacaktır. Göztepe taraftarları da Passolig e-bilet uygulaması üzerinden biletlerini ücretsiz olarak temin edebilecektir. ikas Eyüpspor'un en önemli gücü ve oyuncusu taraftarlarımızı, stadyuma bir ve birlik olmaya çağırıyoruz! Haydi Semt-i Mukaddes, sesinle, yüreğinle, ruhunla takımının yanında sahada ol!" ifadelerine yer verildi.

Müsabakanın biletlerinin bugün saat 14.00'te satışa sunulduğu kaydedildi.

Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor, 27 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 17.00'de başlayacak.

Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Yeşilçam'ın unutulmaz güzellerinden biriydi! Estetiksiz halini tanıyabildiniz mi?
BM Genel Kurul toplantısı başladı! İlk konuşma Guterres'ten: İsrail Gazze'de açlığı silah olarak kullandı | Trump kürsüye çıktı prompter bozuldu
F.Bahçe'de Duran gelişmesi! 10 gün içinde...
F.Bahçe'de yıldız isme Ada'dan kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilay Öztürk'ten 2. madalya! Sevilay Öztürk'ten 2. madalya! 17:24
F.Bahçe Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı! F.Bahçe Sertaç Şanlı ile yollarını ayırdı! 17:19
Saran ve futbolcular bir araya geldi Saran ve futbolcular bir araya geldi 16:59
Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! Kayserispor-Beşiktaş maçı detayları! 16:55
FIFA'dan 2. Lig ekibine ceza! FIFA'dan 2. Lig ekibine ceza! 16:32
Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Beko - Beşiktaş GAİN Cumhurbaşkanlığı Kupası basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 16:08
Daha Eski
Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam Galatasaray para bastı! İşte kasaya giren rakam 16:04
F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin kamp kadrosu açıklandı! 16:02
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! Dinamo Zagreb-Fenerbahçe maçı öncesi son notlar! 15:55
Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var? Kayserispor - Beşiktaş muhtemel 11'ler! Beşiktaş'ın kamp kadrosunda kimler var? 15:38
Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! Beşiktaş'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 15:18
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 15:15