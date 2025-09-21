Samsunspor-Fatih Karagümrük maçı izle | Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Samsunspor, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Marcel Licka yönetiminde oynadığı 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Karagümrük ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Samsunspor-Fatih Karagümrük maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:22
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Marcel Licka yönetimindeki Karagümrük, ligde oynadığı 5 maçta 1 ve 4 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı 21 Eylül Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

