Başakşehir-Alanyaspor maçı izle | RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Başakşehir-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.