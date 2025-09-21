CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Başakşehir-Alanyaspor maçı izle | RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Alanyaspor maçı izle | RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Yeni sezonda oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Başakşehir, kritik maçta 3 puan almayı hedefliyor. Joao Pereira yönetiminde oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Alanyaspor ise zorlu maçta çıkış arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Başakşehir-Alanyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:05 Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 09:18
Başakşehir-Alanyaspor maçı izle | RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Başakşehir ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde çıktığı 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Başakşehir, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik 1 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kazanmayı hedefliyor. Peki, RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı 21 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Kadıköy'de tarihi gün! F.Bahçe yeni başkanını seçiyor
Osimhen'in morali alt üst oldu!
Fenerbahçe'de seçim günü! Ali Koç mu? Sadettin Saran mı?
Başkan Erdoğan'dan ABD'de iki kritik temas! BM'de konuşacak Trump ile buluşacak | İşte Başkan Erdoğan'ın ABD çantasındaki 5 kritik dosya
Aslan koşmuyor! İşte Devler Ligi'ndeki çarpıcı istatistiği
Maçın ardından Kardeşler'e sert tepki!
1
