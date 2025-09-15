CANLI SKOR ANA SAYFA
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasının kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaşıyor. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Zorlu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2025 Pazartesi 19:55
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Karadeniz ekibi, İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise Hüseyin Eroğlu önderliğinde henüz galibiyetle tanışamadı. İki takım da kötü gidişata son vererek moral bulmayı hedefliyor.

Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ

Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer, Alikulov, Samet, Papanikolaou, Olawoyin, Laci, Taha, Veresanovic, Ali Sowe, Halil

Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Tongya, Traore, M'Baye Niang, Koita

ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Cem Özbay yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstleniyor.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
