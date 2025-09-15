Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maçı CANLI | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. Sezona istediği gibi başlayamayan Karadeniz ekibi, İlhan Palut yönetiminde çıktığı 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ise Hüseyin Eroğlu önderliğinde henüz galibiyetle tanışamadı. İki takım da kötü gidişata son vererek moral bulmayı hedefliyor.
Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği mücadelesini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI 11'LERİ
Çaykur Rizespor: Erdem, Hojer, Alikulov, Samet, Papanikolaou, Olawoyin, Laci, Taha, Veresanovic, Ali Sowe, Halil
Gençlerbirliği: Gökhan, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek, Zuzek, Kyabou, Tongya, Traore, M'Baye Niang, Koita
ÇAYKUR RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı 15 Eylül Pazartesi günü saat 20.00'de başladı. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak Rizespor-Gençlerbirliği maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
RİZESPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HAKEMİ
Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçını Zorbay Küçük yönetiyor. Küçük'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Cem Özbay yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstleniyor.