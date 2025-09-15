CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti ve derbide 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Tartışmalı pozisyonların yaşandığı mücadelenin ardından Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde kaleme aldığı yazısı ile dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte o ifadeler...

15 Eylül 2025 Pazartesi 09:37
Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

"İKİ TAKIMIN DA GOLÜ GÜME GİTTİ"

Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Aslında maçın kırılma anı, iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı kart. Belki de maç orada bitiverdi.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Ondan sonra bütün oyun kontrolü Fenerbahçe'de olmasına rağmen ve son paslardaki başarısızlık skoru ancak ilk yarının son dakikasında getirdi, En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti ve bundan sonra da Trabzonspor için yapacak bir şey kalmadı. İkinci yarı fark da olabilirdi, direkler buna engel oldu.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Gelelim hakeme; Onuachu'nun attığı gol nizami gol. Vurduğu kafa da harika bir kafa… Ama kenardan VAR daveti geliyor, hakem faul diye iptal ediyor. Orta sahada Onuachu topa vurmak için yükseliyor. Arkadan gelen Skriniar'ın farkında değil. Kafaya çıkan her oyuncu kolunu açar, açtığı kol da Skriniar'ın çenesine geliyor.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

Böyle faul filan olmaz. VAR daveti olmaz, olsa bile iyi hakem o golü iptal etmez, verir… Ardından gelen kırmızı kart tartışılır. Tamam bileğine basıyor ama ayak yüksekte değil. Kırmızı verdiği için çok eleştirmem ama ben olsam sarı verirdim.

Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

İşin pislik boyutuna gelecek olursak; ikinci yarı bizim gördüğümüz top çizgiyi geçmişti. Yayıncı kuruluş, bir kere gösterir gibi yaptı, bir kez de göstermedi. Yakın çekime almadı ve bu sefer de bence Fenerbahçe'nin golü güme gitti. Acaba VAR hakemine devre arası bir telefon geldi de bu golü boğuntuya mı getirdiler?

