Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe-Trabzonspor maçı yorumu!

"İKİ TAKIMIN DA GOLÜ GÜME GİTTİ" Kadıköy'de ciddi anlamda hakemin dahil olduğu ve belki de skoru hakemin belirlediği bir maç izledik. Aslında maçın kırılma anı, iptal edilen Trabzonspor golü ve ardından gelen kırmızı kart. Belki de maç orada bitiverdi.

Ondan sonra bütün oyun kontrolü Fenerbahçe'de olmasına rağmen ve son paslardaki başarısızlık skoru ancak ilk yarının son dakikasında getirdi, En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe öne geçti ve bundan sonra da Trabzonspor için yapacak bir şey kalmadı. İkinci yarı fark da olabilirdi, direkler buna engel oldu.