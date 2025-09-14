CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Süper Lig’in en değerli takımları güncellendi! Transfer dönemi sonrası zirvede...

Süper Lig’in en değerli takımları güncellendi! Transfer dönemi sonrası zirvede...

Trendyol Süper Lig’de yaz transfer döneminin tamamlanmasının ardından ligin en değerli takımları listesi de güncellendi. Yapılan büyük transferlerin etkisiyle kulüplerin piyasa değerlerinde önemli değişiklikler yaşandı. İşte zirvede yer alan ekipler…

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 10:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Lig’in en değerli takımları güncellendi! Transfer dönemi sonrası zirvede...

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü tamamlandı. Bu süreçte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak dikkat çekti.

Lige; Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Andre Onana gibi önemli isimler transfer edildi. Yapılan bu takviyeler, kulüplerin kadro değerlerinde ciddi bir artışa yol açtı.

Transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'in en değerli takımları listesi güncellendi. Özellikle dört büyüklerin kadro değerleri, yapılan transferlerle Avrupa standartlarını yakaladı.

İŞTE SÜPER LİG'İN GÜNCEL KADRO DEĞERLERİ

5. RAMS Başakşehir – 76.03 milyon Euro

4. Trabzonspor – 99.65 milyon Euro

3. Beşiktaş – 178.38 milyon Euro

2. Galatasaray – 296.73 milyon Euro

1. Fenerbahçe – 298.13 milyon Euro

F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı
Osimhen E. Frankfurt maçına yetişecek mi?
DİĞER
Gençler evlilikten kaçmıyor! Şartları var...
"Can" kara parayı eğitim ve medya ile akladı! Kemal Can 875 bin TL gelirle 575 milyon dolara Habertürk'ü nasıl aldı? | "Köstebek" şüphesi
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü!
Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Crawford Canelo’yu devirdi! Crawford Canelo’yu devirdi! 10:12
F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? F.Bahçe'de Kislyak transferi neden gerçekleşmedi? 10:03
Türkiye-Almanya final maçı detayları! Türkiye-Almanya final maçı detayları! 09:56
Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu! Üründül’den flaş Beşiktaş yorumu! 09:21
Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman? Gaziantep FK-Kocaelispor maçı ne zaman? 09:19
Kayserispor-Göztepe maçı detayları! Kayserispor-Göztepe maçı detayları! 09:12
Daha Eski
F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı F.Bahçe'den gelen teklife 'hayır' dedi! O gerçek ortaya çıktı 09:07
Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü! Usta kalemden Yalçın'a büyük övgü! 08:47
Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 Bugünkü maçlar 14 Eylül 2025 08:38
Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! Usta yazardan G.Saray'ın yıldızına övgü! 08:34
F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! F.Bahçe-Trabzonspor maçı öncesi son notlar! 08:01
Chelsea 90+3'te yıkıldı! Chelsea 90+3'te yıkıldı! 00:09