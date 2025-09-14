Süper Lig’in en değerli takımları güncellendi! Transfer dönemi sonrası zirvede...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'de yaz transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü tamamlandı. Bu süreçte Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katarak dikkat çekti.

Lige; Marco Asensio, Victor Osimhen, Orkun Kökçü, İlkay Gündoğan, Paul Onuachu, Jhon Duran, Tammy Abraham ve Andre Onana gibi önemli isimler transfer edildi. Yapılan bu takviyeler, kulüplerin kadro değerlerinde ciddi bir artışa yol açtı.

Transfer döneminin sona ermesinin ardından Süper Lig'in en değerli takımları listesi güncellendi. Özellikle dört büyüklerin kadro değerleri, yapılan transferlerle Avrupa standartlarını yakaladı.

İŞTE SÜPER LİG'İN GÜNCEL KADRO DEĞERLERİ

5. RAMS Başakşehir – 76.03 milyon Euro

4. Trabzonspor – 99.65 milyon Euro

3. Beşiktaş – 178.38 milyon Euro

2. Galatasaray – 296.73 milyon Euro

1. Fenerbahçe – 298.13 milyon Euro