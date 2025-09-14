Kayserispor-Göztepe maçı izle | Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesi oynadığı 3 karşılaşmada 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kayserispor, zorlu maçta ilk 3 puanını almayı hedefliyor. Stanimir Stoilov yönetiminde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Göztepe ise zorlu maçta galibiyet arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Kayserispor-Göztepe maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 Pazar 09:12
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Zecorner Kayserispor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Kayserispor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı 14 Eylül Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.

KAYSERİSPOR-GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak Zecorner Kayserispor-Göztepe maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

