Gaziantep FK-Kocaelispor maçı izle | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK ile Kocaelispor karşı karşıya geliyor. Milli ara öncesinde çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Selçuk İnan yönetimindeki Kocaelispor, ligde oynadığı 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Peres, Tayyip Talha, Abena, Rodrigues, Ogün, Melih, Sorescu, Kozlowski, Lungoyi, Maxim

Kocaelispor: Jovanovic, Tayfur, Smolsic, Balogh, Haidara, Nonge, Samet, Can, Linetty, Churlinov, Petkovic

Gaziantep FK-Kocaelispor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor maçı 14 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başladı.

GAZİANTEP FK-KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK-Kocaelispor maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.