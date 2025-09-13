CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Lig Süper Lig'de 7-16. hafta programı

Süper Lig'de 7-16. hafta programı

Süper Lig’de 7-16. hafta programı açıklandı. Kulüplerin isteğiyle, maçların başlama saatleri 14.30, 17.00 ve 20.00 olarak uygulandı.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 06:51
Süper Lig'de 7-16. hafta programı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7. ve 16. haftalar arasında oynanacak olan maç programını açıkladı. Öte yandan Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine de Türkiye Futbol Federasyonu bu doğrultuda maç saatlerinde değişiklik yaptı. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi.
