Süper Lig'de 7-16. hafta programı

TürkiyeFutbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 7. ve 16. haftalar arasında oynanacak olan maç programını açıkladı. Öte yandan Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'nın müsabaka saatlerinde değişiklik yapılması yönündeki başvurusu üzerine de Türkiye Futbol Federasyonu bu doğrultuda maç saatlerinde değişiklik yaptı. Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve yayıncı kuruluş arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2025-2026 sezonunda oynanacak olan Trendyol Süper LigMehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakalarında uygulanacak maç saatleri 14.30 - 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi.