Samsunspor-Antalyaspor maçı izle | Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Samsunspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer yandan Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.