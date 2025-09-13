CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor-Antalyaspor maçı izle | Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Antalyaspor maçı izle | Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesi oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Samsunspor, zorlu maçta namağlup serisini sürdürmeyi hedefliyor. Emre Belözoğlu yönetiminde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Antalyaspor ise zorlu maçta galibiyet arıyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Samsunspor-Antalyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 10:01
Samsunspor-Antalyaspor maçı izle | Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Samsunspor-Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Samsunspor, taraftarı önünde 3 puan alarak çıkışını sürdürmek istiyor. Diğer yandan Emre Belözoğlu yönetimindeki Antalyaspor, ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta 3 puan almayı amaçlıyor. Peki, Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

SAMSUNSPOR-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

SAMSUNSPOR-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

