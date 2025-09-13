Konyaspor-Alanyaspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynananTümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı.
KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Konyaspor:Deniz, Yhoan, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Melih, Morten, Ndao, Bardhi, Umut Nayir
Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Enes, Hwang, Ogundu, İbrahim, Mokouta, Ümit, Maestro, Yusuf.
KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.