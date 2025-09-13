CANLI SKOR ANA SAYFA
Konyaspor-Alanyaspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Konyaspor-Alanyaspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi 19:57
Konyaspor-Alanyaspor | CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynananTümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı saat 20.00'de başladı.

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Konyaspor:Deniz, Yhoan, Adil, Bazoer, Guilherme, Uğurcan, Melih, Morten, Ndao, Bardhi, Umut Nayir

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Enes, Hwang, Ogundu, İbrahim, Mokouta, Ümit, Maestro, Yusuf.

KONYASPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Tümosan Konyaspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

