Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı izle | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında İstanbul derbisi heyecanı yaşanacak. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Milli ara öncesinde çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşayan Karagümrük, taraftarı önünde 3 puan alarak moral bulmak istiyor. Diğer yandan Şota Arveladze yönetimindeki Kasımpaşa, ligde oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrılırken, zorlu maçta kötü gidişe son vermek istiyor. Peki, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı 13 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de başlayacak.

FATİH KARAGÜMRÜK-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa maçı beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.