Şahin sesleri

EZONA kötü başlayan Başakşehir'de fatura Çağdaş Atan'a kesilmiş ve 45 yaşındaki hocayla yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden İstanbul ekibinde Nuri Şahin ismi ön plana çıktı. L'Equipe'te yer alan haberde turunculacivertli ekipte teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın 37 yaşındaki teknik adam olduğu vurgulandı. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Türkiye'de Antalyaspor ile adım atan Nuri Şahin, daha sonra Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör ve teknik direktörlük yapmıştı. Başakşehir kurmayları, cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş maçına Nuri Şahin yönetiminde çıkmak istiyor.