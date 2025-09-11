CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Şahin sesleri

Şahin sesleri

Kötü gidişat sonrası Atan’la yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Başakşehir’de en güçlü aday Nuri Şahin.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Şahin sesleri
EZONA kötü başlayan Başakşehir'de fatura Çağdaş Atan'a kesilmiş ve 45 yaşındaki hocayla yollar ayrılmıştı. Yeni teknik direktör arayışlarına devam eden İstanbul ekibinde Nuri Şahin ismi ön plana çıktı. L'Equipe'te yer alan haberde turunculacivertli ekipte teknik direktörlük görevi için en güçlü adayın 37 yaşındaki teknik adam olduğu vurgulandı. Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra teknik direktörlüğe Türkiye'de Antalyaspor ile adım atan Nuri Şahin, daha sonra Borussia Dortmund'da yardımcı antrenör ve teknik direktörlük yapmıştı. Başakşehir kurmayları, cumartesi günü Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş maçına Nuri Şahin yönetiminde çıkmak istiyor.
F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! İspanyol basını yeni gelişmeyi duyurdu
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
G.Saray'da flaş gelişme! Yunus Akgün...
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 00:16