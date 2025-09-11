CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Metehan Körfez'e

Metehan Körfez'e

Teknik direktör Selçuk İnan’ın çalıştırdığı Kocaelispor, Galatasaray’ın 22 yaşındaki genç stoperine talip oldu. Körfez sarı-kırmızılı kulüpten gelecek yanıtı bekliyor.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Metehan Körfez'e

Trendyol Süper Lig'e kötü başlayan ve 4 maçta hanesine sadece 1 puan yazdıran Kocaelispor yönetimi, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı takım, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Metehan Baltacı'ya talip oldu. Körfez, genç savunmacı kiralık olarak kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Kocaelispor 1 yıllığına oyuncuyu Metehan Baltacı'yı kiralamak isterken, belli bir maç sayısında forma giyme garantisi de verdi

SELÇUK İNAN İSTİYOR

Yeşıl-sıyahlılar teklifin ardından sarı-kırmızılı kulüpten gelecek teklifi beklemeye geçti. Teknik direktör Selçuk İnan'ın genç oyuncuyu mutlaka takımda görmek istediği ve savunmayı güçlendireceğine inandığı öğrenildi. Metehan Baltacı'nın sürekli forma şansı bulacağı kulübe gitmek istediği bildirildi

SAĞ BEKTE DE OYNUYOR

Galatasaray'ıN genç savunmacısı Metehan Baltacı çok yönlü bir oyuncu olarak göze çarpıyor. Stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alabiliyor. 22 yaşındaki savunmacı bu sezon 1 maçta sadece 11 dakika süre aldı. Başarılı oyuncu 2023- 24 sezonunda Eyüpspor'da kiralık olarak forma giymiş.

BARTUĞ ELMAZ'A ViZE YOK

Kocaelıspor'da ön libero bölgesi için Bartuğ Elmaz'ın ismi favori. 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamaya çalışan yeşil-siyahlı yönetim, Fenerbahçe engeline takıldı. Sarılacivertliler İtalyan hoca Domenico Tedesco'yu takımın başına getirirken, genç teknik adamın oyuncuların tamamını görmek istemesi üzerine bu transfere henüz onay vermedi.

