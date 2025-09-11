CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig 3 oyuncu imzalıyor

3 oyuncu imzalıyor

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer sezonu kapanmadan bir forvet almak için uğraştıklarını söyledi.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 06:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
3 oyuncu imzalıyor

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer sezonu kapanmadan bir forvet almak için uğraştıklarını söyledi. Çapa, "Üç sezondur burada yürürlüğe koyduğumuz bir oyun anlayışımız var. Önemli olan gelecek olan transferlerin bize ne katacağıdır. Şu anda Holse, Ntcham ve Satka ile görüşmelerimiz sürüyor. Büyük ihtimalle onların sözleşmelerini de uzatacağız" diye konuştu.

EMRE AMELİYAT OLDU

Samsun'da sağ el tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç ameliyat edildi. Kırmızlı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun Trabzonspor maçında yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp (tarak kemiği) kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi.

G.Saray'ın yeni Mertens'i Stroeykens!
F.Bahçe'de gündemi sarsacak iddia!
DİĞER
Xabi Alonso’dan Arda Güler kararı! İspanyol basını yeni gelişmeyi duyurdu
Can Holding'in Habertürk ve Show TV dahil 121 şirketine el konuldu!
G.Saray'da flaş gelişme! Yunus Akgün...
F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! Skriniar'dan flaş transfer açıklaması! 00:17
Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! Cengiz'den F.Bahçelileri kızdıran hareket! 00:17
Fatih Terim için milli takım iddiası! Fatih Terim için milli takım iddiası! 00:17
Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! Beşiktaş o isimle nikah tazeledi! 00:17
Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! Dursun Özbek'ten F.Bahçe'ye gönderme! 00:17
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek! 00:16
Daha Eski
Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! Beşiktaş ve Trabzonspor'dan Diatta kapışması! 00:16
Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? Yeni transferler Trabzonspor maçında oynayacak mı? 00:16
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi... 00:16
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi! 00:16
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Beşiktaş transferi resmen açıkladı! 00:16
İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? İsmail için karar çıktı! Beşiktaş'a transfer olacak mı? 00:16