3 oyuncu imzalıyor

Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer sezonu kapanmadan bir forvet almak için uğraştıklarını söyledi. Çapa, "Üç sezondur burada yürürlüğe koyduğumuz bir oyun anlayışımız var. Önemli olan gelecek olan transferlerin bize ne katacağıdır. Şu anda Holse, Ntcham ve Satka ile görüşmelerimiz sürüyor. Büyük ihtimalle onların sözleşmelerini de uzatacağız" diye konuştu.

EMRE AMELİYAT OLDU

Samsun'da sağ el tarak kemiğinde kırık meydana gelen Emre Kılınç ameliyat edildi. Kırmızlı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada deneyimli oyuncunun Trabzonspor maçında yaşadığı travma sonucunda sağ el 2. metakarp (tarak kemiği) kemiğinde kırık meydana geldiği belirtildi. 31 yaşındaki futbolcunun ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi.