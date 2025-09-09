Süper Lig’de Bashiru yarışı

Sky Sports'un haberine göre; Kocaeli, Antalya ve Başakşehir, İngiltere'de Watford'dan Tom Dele-Bashiru için kiralama seçeneğini değerlendiriyor. Kontratının son yılına giren 25 yaşındaki Nijeryalı maestro için Championship ekibinin anlaşmayı 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Dele-Bashiru, bu sezon 2 maçta oynadı. Geçtiğimiz sezon ise 30 karşılaşmada boy gösteren genç orta saha, 4 kez ağları havalandırdı.