Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Galibiyete 9.6 milyon lira

Galibiyete 9.6 milyon lira

Süper Lig ekipleri alınan her galibiyette 9.66 milyon lirayı kasasına koyacak. Şampiyon olan takım 227.8 milyon lira prim kazanacak

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 06:50 Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 07:07
Galibiyete 9.6 milyon lira

Süper Lig takımlarının naklen yayın gelirinden alacakları paylar belli oldu. 182 milyon dolarlık yayın bedelinin yarısı, güncel döviz kuru üzerinden ligdeki kulüplere dağıtılacak. Gelirin diğer yarısının ödemesinde ise geçen yıl yapılan yayın ihalesi gününün kuru (31.3 lira) ve 1 yılda oluşan enflasyon oranı baz alınıyor. 2024-2025 sezonunda 31.3 liralık kur üzerinden işlem yapılırken, bu sezon yüzde 29.27'lik enflasyon değerlemesi sonucu bu meblağ, 40.46 lira olarak şekillendi. Süper Lig kulüplerine ayrılan paranın yüzde 46'sı takımların performansına göre pay ediliyor. Buna göre takımlar her galibiyette 9.66 milyon lira kazanacak. Bu meblağ, güncel döviz kuruyla 200 bin euroya tekabül ediyor. Kulüpler, beraberliklerde bu parayı rakibiyle bölüşecek. Sezonu şampiyon noktalayacak takım, 227.8 milyon liralık (4.7 milyon euro) prime hak kazanırken lig ikincisi 182.5, lig üçüncüsü 136.5, lig dördüncüsü 91.2, lig beşincisi 45.9 ve lig altıncısı ise 23.3 milyon lirayla ödüllendirilecek.

Ayak bastı parası 132.2 milyon lira

Yayın gelirinin yüzde 37'si, Süper Lig'e katılım bedeli olarak tüm takımlara eşit şekilde dağıtılıyor. Ligdeki 18 kulüp, bu kalemden 132.2'şer milyon lirayı (2.7 milyon euro) kasasına koyacak.

