CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle | RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle | RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında RAMS Başakşehir ile İkas Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Milli araya 3 puan alarak girmeyi hedefleyen iki İstanbul takımı, kritik maçta hata yapmak istemiyor. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Avrupa'ya veda eden Başakşehir, ligde moral arıyor. Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin yanına bir yenisini daha eklemeyi hedefliyor. Peki, Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ağustos 2025 Pazar 10:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle | RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası İstanbul derbisine sahne olacak. RAMS Başakşehir, sahasında İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Milli araya moralli girmek isteyen her iki takım da kritik mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Avrupa defterini kapatan Başakşehir, lige odaklanarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle özgüven tazeledi. Peki, Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

Cuesta ardından F.Bahçeli isme yöneldiler! İşte o teklif
Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum!
DİĞER
Şımarttıkları İsrail onları da yutacak! İçlerinde biraz vicdan kırıntısı kalmışsa...
Başkan Erdoğan'dan Çin medyasından People’s Daily’e makale! Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kurulmalı
G.Saray'da Jelert 1. Lig yolcusu!
Jean Onana İtalya yolcusu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Serik Spor-Bodrum FK maçı ne zaman? Serik Spor-Bodrum FK maçı ne zaman? 11:20
Jean Onana İtalya yolcusu! Jean Onana İtalya yolcusu! 11:18
Pendikspor-Sivasspor maçı ne zaman? Pendikspor-Sivasspor maçı ne zaman? 11:15
Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı ne zaman? Ankara Keçiörengücü-Çorum FK maçı ne zaman? 11:09
Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum! Çakar'dan G.Saray-Rizespor maçı sonrası flaş yorum! 11:01
Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman? Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman? 10:47
Daha Eski
Trabzonspor-Samsunspor maçı bilgileri! Trabzonspor-Samsunspor maçı bilgileri! 10:13
Beşiktaş'ta Rashica krizi! Beşiktaş'ta Rashica krizi! 09:38
Alanyaspor-Beşiktaş maçı detayları! Alanyaspor-Beşiktaş maçı detayları! 09:27
G.Saray'da Jelert 1. Lig yolcusu! G.Saray'da Jelert 1. Lig yolcusu! 09:21
Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Arsenalsaray" Maçın ardından dikkat çeken sözler! "Arsenalsaray" 08:39
Gençlerbirliği-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! Gençlerbirliği-F.Bahçe maçı öncesi son notlar! 08:32