Başakşehir-Eyüpspor maçı canlı izle | RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 4. haftası İstanbul derbisine sahne olacak. RAMS Başakşehir, sahasında İkas Eyüpspor'u konuk edecek. Milli araya moralli girmek isteyen her iki takım da kritik mücadelede sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. UEFA Konferans Ligi play-off turunda Avrupa defterini kapatan Başakşehir, lige odaklanarak taraftarına galibiyet sevinci yaşatmak istiyor. Eyüpspor ise geçtiğimiz hafta elde ettiği galibiyetle özgüven tazeledi. Peki, Başakşehir-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı 31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

BAŞAKŞEHİR-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak RAMS Başakşehir-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.