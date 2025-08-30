Kocaelispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Kocaelispor - Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Kocaelispor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çalacak. Peki, Kocaelispor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kocaelispor - Kayserispor maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KOCAELİSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic; Syrota, Dijksteel, Appindangoye, Haidara; Serbest, Show, Boende; Petkovic, Keles, Mendes

Kayserispor: Bayazit; Carole, Denswil, Hosseini, Sazdagi; Civelek, Jung; Cardoso, Mendes, Benes; Opoku

