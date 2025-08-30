Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Kasımpaşa - Gaziantep FK maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 4. hafta müsabakasında Kasımpaşa ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Peki, Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Kasımpaşa - Gaziantep FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kasımpaşa - Gaziantep FK maçı 30 Ağustos Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Kasımpaşa - Gaziantep FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Kasımpaşa: Gianniotis; Muratoglu, Opoku, Szalai, Espinoza; Baldursson, Cafu; Ouanes, Fall, Hajradinovic; Gueye
Gaziantep FK: Bozan; Kizildag, Abena, Rodrigues; Sorescu, Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi; Ozcicek, Maxim; Boateng
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋