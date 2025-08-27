Juan müjdesi

Süper Lig'de 2 galibiyet, 1 beraberlikle sezona iyi bir giriş yapan Göztepe, kadro yapılanmasını da sürdürüyor. Göz-Göz, kiralık oynayan Juan'ın bonservisini almak için İzmir ekibinin sahibi olan Sport Republic'in İngiltere Championship'teki diğer takımı Southampton ile anlaştığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. 23 yaşındaki Brezilyalı golcüyle, 2029'a kadar kontrat imzalandığı açıklandı. Geçen sezon 28 maça çıkan 23 yaşındaki forvet, 8 gol, 4 asistle dikkatleri üzerine çekerken, bu sezon 2 karşılaşmada görev aldı. Sportif Direktör Ivan Mance de "Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.