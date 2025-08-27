Galatasaray'a hazırız başarılı olacağız

Lider G.Saray'a konuk olacak olan Rizespor'da Olawoyin, güçlü rakiplerine karşı ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını söyledi. 28 yaşındaki yıldız, "Maçımız olmadığı için bu maça hazırlık için daha fazla süremiz oldu. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız ve başarılı olmak istiyoruz. Galatasaray karşısında bireysel değil, takım olarak hareket etmeliyiz" şeklinde konuştu.

BÜYÜK BİR AİLEYİZ

Olawoyin, Rizespor'un büyük bir aile olduğuna dikkati çekerek, "Buraya ilk geldiğim günden beri burası benim fikrimce hep aynı oldu. Buraya gelince, burasının büyük bir aile olduğunu söylemişlerdi ve gerçekten de öyle. Takım arkadaşlarımız ve taraftarlarımızla birlikte burada çok güzel bir atmosferimiz var. Rize'de her şeyin çok iyi olduğunu söyleyebilirim" değerlendirmesinde bulundu.

MANTALİTEMİZİ KORUYORUZ

"Zor zamanlarımız olduğunda ya da işler kötü gittiğinde elbette bazı değişikliklere başvuruyoruz. Ama genel anlamda kendi mantalitemizi korumaya çalışıyoruz. Bu duruma, 'bir karışım' diyebiliriz. Çünkü zorlandığımız böyle durumlarda bir çözüm bulmamız gerekiyor."