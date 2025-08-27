F.Bahçe biletleri satışta

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak dev karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00'da, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale arkası: 3 bin lira, Maraton: 4 bin lira, Kapalı: 5 bin lira, VIP: 10 bin lira, Misafir: 3 bin 750 lira.