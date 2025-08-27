F.Bahçe biletleri satışta

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak dev karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği ile Fenerbahçe arasında Ankara'da oynanacak dev karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Başkent temsilcisinden yapılan açıklamaya göre; Süper Lig'de 31 Ağustos Pazar günü, saat 19.00'da, Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Kale arkası: 3 bin lira, Maraton: 4 bin lira, Kapalı: 5 bin lira, VIP: 10 bin lira, Misafir: 3 bin 750 lira.

