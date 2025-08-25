CANLI SKOR ANA SAYFA
Eyüpspor-Alanyaspor maçı canlı izle | İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Alanyaspor maçı canlı izle | İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya gelecek. Ligde henüz galibiyetle tanışamayan iki takımın mücadelesi, futbolseveler tarafından heyecanla bekleniyor. Selçuk Şahin yönetiminde 2'de 0 yaparak sezona başlayan İstanbul ekibi, Akdeniz temsilcisi karşısında kötü gidişe son vermek istiyor. Joao Pereira ile bu sezon 1 karşılaşmaya çıkan Alanyaspor ise beraberlikle açılış yaptı. Kritik karşılaşma öncesi, "Eyüpspor-Alanyaspor maçı canlı izle" konusu araştırılmaya devam ediliyor. Peki, Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2025 Pazartesi 10:32
Eyüpspor-Alanyaspor maçı canlı izle | İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Eyüpspor-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında İkas Eyüpspor ile Corendon Alanyaspor, sezonun kritik randevularından birinde kozlarını paylaşacak. Ligde henüz galibiyet sevinci yaşayamayan her iki takım da bu karşılaşmada şeytanın bacağını kırmak istiyor. Selçuk Şahin yönetiminde çıktığı iki maçtan puansız ayrılan Eyüpspor, taraftarı önünde kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Sezonun ilk maçında sahaya çıkan Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor ise beraberlikle lige başlamıştı. Peki, Eyüpspor-Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı 25 Ağustos Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak.

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak İkas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

İkas Eyüpspor: Marcos Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, Yalçın, Kerem Demirbay, Halil, Serdar, Draguş, Mame Thiam

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Yusuf, Janvier, Makouta, Hwang, Güven, Sporar

EYÜPSPOR İLE ALANYASPOR ARASINDA 16. RANDEVU

Tarihleri boyunca 15 defa karşı karşıya gelen Eyüpspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 16. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 4 karşılaşmayı İstanbul ekibi kazanırken, 4 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

EYÜPSPOR-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor-Alanyaspor maçı hakemi Arda Kardeşler oldu. Kardeşler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci oldu. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

