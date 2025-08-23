CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 3. hafta maçında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda iddiasını ortaya koymak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:22 Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2025 Cumartesi 09:24
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gaziantep FK - Gençlerbirliği MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Gaziantep FK: Gorgen; Sorescu, Guler, Abena, Rodrigues; Ndiaye; Kozlowski, Bacuna, Maxim, Kulasin; Boateng

Gençlerbirliği: Akkan; Dursun, Goutas, Zuzek, Pereira; Onur, Kyabou; Mimaroglu, Nalepa, Uzum; Popa

KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz...
Barış Alper'i transfer etmekten vazgeçtiler!
DİĞER
Barış Alper Yılmaz için olay açıklama! “Menajeri kime hizmet ediyor?”
İBB firarisi Emrah Bağdatlı delilleri böyle yok etmek istedi! Sağ kolu sorguda döküldü... Özge Bağdatlı'nın ofisinde ne dolaplar döndü?
Mourinho'ya Premier Lig'den çağrı!
G.Saray'a City'den yıldız yağmuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Roma - Bologna maçı hangi kanalda? Roma - Bologna maçı hangi kanalda? 11:08
Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? Milan - Cremonese maçı hangi kanalda? 11:04
Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? Sassuolo - Napoli maçı hangi kanalda? 11:00
Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? Genoa - Lecce maçı hangi kanalda? 10:55
Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? Levante - Barcelona maçı hangi kanalda? 10:49
G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... G.Saray'da son dakika! Barış Alper Yılmaz... 10:49
Daha Eski
Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Elche maçı hangi kanalda? 10:46
Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda? Mallorca - Celta Vigo maçı hangi kanalda? 10:42
Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:36
Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda? Brentford - Aston Villa maçı hangi kanalda? 10:33
Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? Burnley - Sunderland maçı hangi kanalda? 10:29
Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? Bournemouth - Wolverhampton maçı hangi kanalda? 10:25