Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçını canlı takip etmek için tıklayınız...
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Gaziantep FK ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Peki, Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Gaziantep FK - Gençlerbirliği maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.
Gaziantep FK - Gençlerbirliği MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Gaziantep FK: Gorgen; Sorescu, Guler, Abena, Rodrigues; Ndiaye; Kozlowski, Bacuna, Maxim, Kulasin; Boateng
Gençlerbirliği: Akkan; Dursun, Goutas, Zuzek, Pereira; Onur, Kyabou; Mimaroglu, Nalepa, Uzum; Popa
KEFİRLİ MUZLU FİT SMOOTHIE tarifi için tıklayın 😋