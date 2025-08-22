Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Trendyol Süper Lig

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trendyol Süper Lig'de heyecan başladı. 3. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. İki ekip de sahadan 3 puanla ayrılıp yeni sezonda iddiasını ortaya koymak istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 Cuma 10:41
Fatih Karagümrük - Göztepe maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. 3. hafta müsabakasında Fatih Karagümrük ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. Peki, Fatih Karagümrük - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fatih Karagümrük - Göztepe maçı 22 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

FATİH KARAGÜMRÜK - GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Fatih Karagümrük: Grbic; Kurukalıp, Balkovec, Kurucuk, Cankaya; Ozcan, Kalpaklı, Johnson; Sivri, Cukur, Serginho

Göztepe: Lis; Santos, Heliton, Bokele; Kurtulan, Rhaldney, Dennis, Cherni; Olaitan; Janderson, Emersonn

