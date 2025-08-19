Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 3'üncü haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçın biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişiyor. Sarı-kırmızılı taraftarların yer alacağı misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak.
