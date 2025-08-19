CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Lig Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Bilet fiyatları dudak uçuklattı

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 3'üncü haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçın biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişiyor. Sarı-kırmızılı taraftarların yer alacağı misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2025 Salı 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bilet fiyatları dudak uçuklattı
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun 3'üncü haftasında Galatasaray'ı evinde ağırlayacak olan Kayserispor, karşılaşmanın bilet fiyatlarını açıkladı. 24 Ağustos Pazar günü Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maçın biletleri 3 bin 38 lira ile 6 bin 38 lira arasında değişiyor. Sarı-kırmızılı taraftarların yer alacağı misafir tribün biletleri ise 3 bin 838 TL'den satışa sunulacak.
F.Bahçe Kerem'de mutlu sona ulaştı!
F.Bahçe’den Nene için tarihi teklif!
DİĞER
Ünlü sanatçı Çelik’ten şehit ve gazi ailelerine anlamlı hareket! Bağış yapan hayranıyla lunaparka gitti
Trump Beyaz Saray'da Zelenskiy ile bir araya geldi: "Her şey iyi giderse üçlü toplantı olacak"
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı!
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'nın transferi imza için geliyor! Fırtına'nın transferi imza için geliyor! 01:21
Tekke: Bu sabah birisi gelecek Tekke: Bu sabah birisi gelecek 01:20
G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! G.Saray'dan yıldız kaleciye dev teklif! 01:20
Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! Fırtına lige 2'de 2'yle başladı! 01:20
F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... F.Bahçe'den Bissouma hamlesi! G.Saray... 01:20
Tekke: Zubkov ciddi bir... Tekke: Zubkov ciddi bir... 01:20
Daha Eski
G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! G.Saray'dan istedikleri rakam ortaya çıktı! 01:20
Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş Beşiktaş, Sancho ile anlaştı! İşte alacağı maaş 01:20
F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! F.Bahçe'den Alvarez hamlesi! 01:20
G.Saray'da Lucumi gelişmesi! G.Saray'da Lucumi gelişmesi! 01:20
Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! Birmingham'dan Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 01:20
Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! Montella'dan gündem olan Osimhen sözleri! 01:20