Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında Gençlerbirliği ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya gelecek. İlk hafta maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, güçlü rakibine karşı kazanıp lige etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Evinde Kasımpaşa'yı
2-1 mağlup ederek sezona 3 puan ile başlayan kırmızı-beyazlılar ise zorlu deplasmanda 3 puan alarak seri yakalamak istiyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:32 Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2025 Pazar 12:32
Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma izleyiciyle buluşacak. Gençlerbirliği, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk zaferini alarak lige güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. Diğer tarafta Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezona etkili bir başlangıç yaptı. Peki, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 64. RANDEVU

Tarihleri boyunca 63 defa karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 64. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 18 karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 25 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mert Bulut üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

Konyaspor-Gaziantep FK maçı VAR hakemi Zorbay Küçük oldu. AVAR'da ise Samet Çiçek görev yapacak.

