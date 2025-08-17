Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı canlı izle | Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında heyecan dolu bir karşılaşma izleyiciyle buluşacak. Gençlerbirliği, sahasında Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Sezona mağlubiyetle başlayan kırmızı-siyahlı ekip, ilk zaferini alarak lige güçlü bir giriş yapmayı amaçlıyor. Diğer tarafta Antalyaspor, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek sezona etkili bir başlangıç yaptı. Peki, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. haftasında oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı 17 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM ARASINDA 64. RANDEVU

Tarihleri boyunca 63 defa karşı karşıya gelen Gençlerbirliği ile Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 64. kez rakip olacak. Daha önce oynanan 18 karşılaşmayı kırmızı-siyahlılar kazanırken, 25 mücadeleyi de kırmızı-beyazlılar üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 20 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

GENÇLERBİRLİĞİ-HESAP.COM ANTALYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği-Antalyaspor maçı hakemi Oğuzhan Aksu oldu. Aksu'nun yardımcılıklarını Erkan Akbulut ve Mert Bulut üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ayberk Demirbaş üstlenecek.

