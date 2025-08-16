CANLI SKOR ANA SAYFA
Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | SÜPER LİG CANLI

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu 2. hafta maçında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek. Uzun süren Süper Lig hasretinin ardından Trabzonspor deplasmanında 1-0 kaybeden yeşil-siyahlılar, Selçuk İnan yönetiminde sahasında 3 puan almanın yollarını arayacak. Bu sezon Avrupa'da sahne alacak Samsunspor ise üst üste ikinci galibiyetini alarak yeni sezona etkili bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Heyecan dolu karşılaşma öncesi futbolseverler, "Kocaelispor-Samsunspor maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ağustos 2025 Cumartesi 10:50
Kocaelispor-Samsunspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor kozlarını paylaşacak. Kocaelispor, uzun bir aradan sonra döndüğü Süper Lig'de taraftarının önünde sahaya çıkacak. İlk haftada Trabzonspor deplasmanında 1-0 mağlup olan yeşil-siyahlılar, Selçuk İnan yönetiminde bu kez galibiyetle tanışarak lige moral depolamak istiyor. Rakip Samsunspor ise Avrupa arenasında boy göstereceği yeni sezonun başlangıcını güçlü yapmak niyetinde. İlk maçını kazanarak lige iyi bir giriş yapan kırmızı-beyazlılar, Kocaeli deplasmanından da 3 puanla dönüp çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Peki, Kocaelispor-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Kocaelispor-Samsunspor maçı 16 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak.

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor-Samsunspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KOCAELİSPOR-SAMSUNSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Appindangoye, Dijksteel, Haidara, Show, Nonge, Samet, Agyei, Mendes, Petkovic

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, van Drongelen, Tomasson, Celil, Holse, Ntcham, Dimata, Emre, Mouandilmadji

SON SÜPER LİG MAÇI 22 YIL ÖNCE

Trendyol Süper Lig'e 16 yıl aradan sonra dönen Kocaelispor sezonun 2. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek. Geçmişte tarihe geçen maçlara imza atan iki Anadolu takımı son Süper Lig maçını 22 yıl önce, 2003 yılında oynadı. Tarihlerinde ilk kez 22 Ocak 1967'de 2. Lig maçında Samsun'da karşılaşan iki köklü kulüp, bu kez 2025-2026 sezonunda karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kocaelispor-Samsunspor maçı hakemi Zorbay Küçük oldu. Küçük'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Seyfettin Ünal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Raşit Yorgancılar üstlenecek.

ASpor CANLI YAYIN

