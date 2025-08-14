Kazanan takım

Kocaelispor, Süper Lig'in 2. haftasında Cumartesi günü sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan teknik direktör Selçuk İnan, Trabzonspor deplasmanında çok iyi mücadele etmelerine rağmen istedikleri sonucu alamadıklarını, buna bir de Wieteska'nın sakatlığının eklendiğini söyledi. Samsunspor maçına odaklandıklarını belirten İnan, taraftarıyla buluşacakları ilk maç için heyecanlı olduklarını vurgulayıp, "Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum. İlk maçta bundan biraz doneler verdik. Uzun yıllardan sonra Süper Lig'de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Bundan daha önemlisi bence bu şekilde istikrarlı olarak devam etmek. Bu mücadeleyi her maç üstüne koya koya göstermek. Bunu yapabilecek bir oyuncu grubumuz var" dedi.

TRANSFERLER GELİNCE BİZİ GÖRÜN

SELÇUK İnan, biraz zamana ihtiyaçlarının olduğunun altını çizen İnan, taktiğini sahaya yansıtmak için yeni transferleri işaret etti. Başarılı teknik adam, "Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında, istediğimiz transferler de gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net bir şekilde göstereceğiz. Üstüne koyarak maç da kazanmamız lazım. Kazanma alışkanlığını bir şekilde takıma, oyuncularıma kazandırmak istiyorum. İnşallah Samsunspor maçıyla beraber buna başlarız" diye konuştu.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPARIZ"

Kocaelispor'a İtalyan devi Juventus'tan transfer edilen 20 yaşındaki Kongo asıllı Belçikalı orta saha Joseph Nonge Boende, geleceğe dair umutlu konuştu. Genç maestro, "Takım adına iyi şeyler gördüğünüzü düşünüyorum. Kaybetmeyi hak etmedik. Kendimizi daha iyiye götürmek adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Umarım önümüzdeki maçlarda mutlu oluruz. Takımda bana yardım eden, beni daha iyiye götüren takım arkadaşlarım ve ağabeylerim var. Birbirimize yardım ediyoruz ve ben tüm performansımı takım için sergiledim. Bu şekilde devam edebilirsek çok daha iyisin,

yapabiliriz" dedi.

CAN KELEŞ KOCAELİSPOR'DA

Kocaelispor, Beşiktaş'ın kadrosunda düşünmediği, geçtiğimiz sezonu Kasımpaşa'da kiralık olarak geçiren sağ kanat Can Keleş'i de transfer etti. Yeşil-siyahlılar, genç kanat oyuncusunu 1 yıllığına kiraladı. Sağ kanadın yanı sora sol kanatta da forma giyebilen Keleş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak boy gösterdiği lacivert-beyazlılarda, 22 karşılaşmada 3 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi. Sözleşmesi 2028'de sona erecek olan Can Keleş, geçen sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a transfer olmuştu