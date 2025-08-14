Antalya'dan imza şov

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

trendyol Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, transfer yasağını kaldırdıktan sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda bombaları patlatmaya başladı. Akrepler, dün İtalya Serie A ekibi Udinese'den Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ve İsveç Süper Lig temsilcisi Norrköping'den Gambiyalı ön libero Jesper Ceesay'i kadrosuna katıp gövde gösterisi yaptı. Giannetti'yle 2+1, Ceesay'la ise 3 yıllık sözleşme imzalandı.

3 KEZ ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI

Udinese'den Antalyaspor'un yolunu tutan 31 yaşındaki, 1.85 boyundaki Giannetti, ülkesinde Velez Sarsfield altyapısından yetişti. Geçtiğimiz sezon Udinese'de oynadığı 16 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli yıldız, 3 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadı. Norrköping'le transfer edilen 23 yaşındaki Jesper Ceesay ise bu sezon 19 haftası geride kalan İsveç Süper Ligi'nde 10 maçta, 1 gol attı. 1 kez de Gambiya Milli Takımı'nda oynadı.