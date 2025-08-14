Antalya'dan imza şov

trendyol Süper Lig'e Kasımpaşa galibiyetiyle başlayan Antalyaspor, transfer yasağını kaldırdıktan sonra teknik direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda bombaları patlatmaya başladı. Akrepler, dün İtalya Serie A ekibi Udinese'den Arjantinli stoper Lautaro Giannetti ve İsveç Süper Lig temsilcisi Norrköping'den Gambiyalı ön libero Jesper Ceesay'i kadrosuna katıp gövde gösterisi yaptı. Giannetti'yle 2+1, Ceesay'la ise 3 yıllık sözleşme imzalandı.
3 KEZ ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNADI
Udinese'den Antalyaspor'un yolunu tutan 31 yaşındaki, 1.85 boyundaki Giannetti, ülkesinde Velez Sarsfield altyapısından yetişti. Geçtiğimiz sezon Udinese'de oynadığı 16 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı. Tecrübeli yıldız, 3 kez de Arjantin Milli Takımı'nda oynadı. Norrköping'le transfer edilen 23 yaşındaki Jesper Ceesay ise bu sezon 19 haftası geride kalan İsveç Süper Ligi'nde 10 maçta, 1 gol attı. 1 kez de Gambiya Milli Takımı'nda oynadı.