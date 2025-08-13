TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Süper Lig’de ilk haftanın VAR kayıtları TFF tarafından açıklandı. Kayıtlarda G.Antep FK-G.Saray maçındaki ilk penaltı kararı ve kaleci Burak Bozan’ın kırmızı kart gördüğü pozisyon da yer aldı

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50
TFF'NİN açıkladığı kayıtlarda G.Antep FK-G. Saray maçının tartışmalı kararları yer aldı.

G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI:

VAR: Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızı oyuncu.

VAR: Öncesini, esnasını ve sonrasını izliyorum şimdi.

ŞANSALAN: Ali top oyunda mı değil mi?

VAR: Top oyunda.

ŞANSALAN: Bana topun oyunda olduğu anı göster. Top oyuna girince de durdur.

VAR: Çekmeye başladığı anda top oyunda.

BURAK BOZAN'IN KIRMIZI KARTI:

VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.

VAR: Ali, önce elle oynamayı göstereceğim. Sonra da elin ekstra hareketini.

ŞANSALAN: Bu açı yeterli bana. Son ana kadar doğal konumda ama sürükleme hareketi yapıyor.

VAR: Evet, topun geçişini engelliyor.

ŞANSALAN: Devam ettiriyor elini ona kırmızı kart vereceğim. Direkt serbest vuruş.

VAR: Pozisyon dışarda, doğru.

