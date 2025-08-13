TFF, VAR kayıtlarını açıkladı

TFF'NİN açıkladığı kayıtlarda G.Antep FK-G. Saray maçının tartışmalı kararları yer aldı.
G.SARAY'IN KAZANDIĞI PENALTI:
VAR: Potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Şu anda oyuncunun formasından çekmesini ve diğer oyuncuyu düşürmesini gösteriyorum. 77 numaralı kırmızı oyuncu.
VAR: Öncesini, esnasını ve sonrasını izliyorum şimdi.
ŞANSALAN: Ali top oyunda mı değil mi?
VAR: Top oyunda.
ŞANSALAN: Bana topun oyunda olduğu anı göster. Top oyuna girince de durdur.
VAR: Çekmeye başladığı anda top oyunda.
BURAK BOZAN'IN KIRMIZI KARTI:
VAR: Potansiyel bir bariz gol şansını engelleme için seni sahada incelemeye davet ediyorum.
VAR: Ali, önce elle oynamayı göstereceğim. Sonra da elin ekstra hareketini.
ŞANSALAN: Bu açı yeterli bana. Son ana kadar doğal konumda ama sürükleme hareketi yapıyor.
VAR: Evet, topun geçişini engelliyor.
ŞANSALAN: Devam ettiriyor elini ona kırmızı kart vereceğim. Direkt serbest vuruş.
VAR: Pozisyon dışarda, doğru.